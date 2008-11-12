Президент наполягає на скороченні імпорту

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наполягає на введенні обмежень на ввезення і збільшенні розміру мита на ряд імпортних товарів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО сьогодні заявив, виступаючи на загальнонаціональній антикризовій нараді.

За його словами, уряд повинен проаналізувати, за якими товарними позиціями імпорту спостерігалося значне зростання, і оцінити необхідність запровадження обмежень на ввезення таких товарів.

«Я наполягаю, щоб уряд негайно проаналізував стан нашої зовнішньої торгівлі і вжив необхідні заходи щодо обмеження ввезення групи товарів, імпорт яких різко виріс», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

Він також зазначив, що підтримує підвищення імпортних мит як міру для підтримки національного товаровиробника.

«Я підтримую негайне підвищення ставок мита щодо найбільш гострих і чутливих позиціях. І чим швидше це зробить уряд, тим ці заходи будуть ефективнішими», - сказав Президент.

При цьому він зазначив, що необхідно провести переговори з іноземними партнерами для того, щоб донести до них аргументи таких дій.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, в Україні негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами у вересні склало 1 млрд. 710,2 млн. дол. проти 724,9 млн. дол. у вересні 2007 року.

У вересні ц. р. проти вересня 2007 року експорт товарів зріс на 62,7% - до 6 млрд. 704,8 млн. дол., імпорт, відповідно, на 73,6% - до 8 млрд. 415 млн. дол.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в Україні в січні-вересні 2008 року склало 14 млрд. 283,1 млн. дол. проти 6 млрд. 664,4 млн. дол. за 9 міс. 2007 року (теж негативне сальдо).

За підсумками січня-вересня 2008 року експорт товарів склав 53 млрд. 562,3 млн. дол., імпорт - 67 млрд. 845,4 млн. дол. Порівняно з січнем-вереснем 2007 року експорт збільшився на 50,1%, імпорт - на 60,2%.

Довідка УНІАН. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами і послугами в Україні в 2007 році склало 7 млрд. 310,9 млн. дол. проти 2 млрд. 884,5 млн. дол. у 2006 році.

Імпорт товарів і послуг в Україну минулого року збільшився до 65 млрд. 548,2 млн. дол. (у 2006 році - 48 млрд. 758 млн. дол.), причому імпорт товарів склав 60 млрд. 669,9 млн. дол. (у 2006 р. - 45 млрд. 38,6 млн. дол.), імпорт послуг - 4 млрд. 878,3 млн. дол.

Експорт товарів і послуг склав 58 млрд. 237,3 млн. дол. (у 2006 році - 45 млрд. 873,5 млн. дол.). При цьому експорт товарів склав 49 млн. 248,1 млн. дол. (38 млрд. 368 млн. дол.), експорт послуг - 8 млрд. 989,2 млн. дол. (7 млрд. 505,5 млн. дол.).