Тимошенко і Путін зустрінуться в Кишиневі

Прем`єр-міністр РФ Володимир Путін 14 листопада 2008 р. проведе зустріч з головою уряду України Юлією Тимошенко. Як повідомив заступник голови апарату уряду Росії Юрій Ушаков, розмова В.Путіна і Ю.Тимошенко відбудеться в рамках засідання Ради голів урядів країн СНД в Кишиневі. На зустрічі обговорюватиметься політична ситуація в Україні, а також питання газової тематики.

Нагадаємо, що під час офіційного візиту до Молдови голова російського уряду візьме участь у засіданні Ради голів урядів Співдружності незалежних держав (СНД). За підсумками заходу планується підписання ряду багатосторонніх документів.

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