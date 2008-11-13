На біржах США триває зниження індексів

Торги на американських біржах в середу, 12 листопада, закрилися зниженням основних фондових індексів, повідомляє AFP. Dow Jones Industrial втратив 4,73 відсотка (411,30 пункта) і за підсумками біржової сесії був зафіксований на позначці в 8282,66. Високотехнологічний Nasdaq знизився на 5,17 відсотка (81,69 пункта) до 1499,21. Індекс широкого ринку Standard & Poor`s 500 зупинився на рівні в 852,30 пункта, що на 46,65 (5,19 відсотка) нижче, ніж результат попередніх торгів.

Падіння котирувань на американських біржах триває третій день поспіль. У середу зниження вартості акцій аналітики пов`язували з переглядом прогнозу прибутку найбільшого американського продавця електроніки Best Buy, а також з чутками про те, що уряд має намір надати фінансову допомогу автоконцернові GM, що опинився на межі банкрутства. Біржі також негативно зреагували на заяву міністра фінансів США Генрі Полсона, який оголосив про внесення змін до пакету антикризових заходів.

Світові ціни на нафту в середу також знизилися до дворічного мінімуму. Зокрема, в Нью-Йорку нафта марки WTI за підсумками біржової сесії подешевшала майже на 3,50 долара до 56,16 долара за баррель. У Лондоні грудневі ф`ючерси на нафту марки Brent були зафіксовані на рівні в 52,37 долара за баррель - на 3,34 долара дешевше, ніж на торгах у вівторок.

Лента.ру