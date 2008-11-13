Фондові ринки світу продовжують падати

Вже за перші півгодини торгів індекс Токійської біржі Ніккей втратив 5 відсотків. Акції великих японських компаній подешевшали в середньому на 4-10 процентів.

Американські ринки напередодні закрилися також із великим падінням. Індекс Нью-йоркської біржі Доу-Джонс опустився на 5 відсотків.

Причиною останнього обвалу на фондових ринках стала заява міністра фінансів Сполучених Штатів Генрі Полсона про те, що виділені Конгресом 700 мільярдів допомоги не використовуватимуть для викуповування неоплатних іпотечних позик. Тепер такий крок вважають неефективним, і гроші підуть на підтримку банків, які борються за виживання. Це робитимуть, аби згодом ці банки були в змозі відновити видачу кредитів.

ICTV