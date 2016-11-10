На Одещині представили нового керівника Нацполіції області

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

Нового керівника представили заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий та перший заступник Голови Національної поліції України Вадим Троян під час наради за участю керівників структурних та територіальних підрозділів поліції області.

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«Дмитро Головін – досвідчений фахівець, який має досвід оперативної роботи в регіонах нашої держави, остання посада, яку він очолював - це Департамент карного розшуку Національної поліції України. Я вважаю, що він володіє обстановкою, яка склалася в Одеській області та спроможний в короткий термін організувати роботу всіх служб», - зазначив Сергій Яровий.

Дмитро Валерійович Головін проходить службу в органах внутрішніх справ з листопада 1996 року.

За цей час він очолював кримінальний блок поліції Київської області та виконував обов’язки начальника поліції Київщини, а також займав різні посади в поліції Одеського регіону.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 листопада, Лорткіпанідзе заявив, що йде у відставку з посади начальника главку Нацполіції Одеської області, яку він обіймав із червня 2015 року.