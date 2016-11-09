ЗМІ розповіли, хто і скільки заробляє на борделях і як на це реагують правоохоронні органи

Програма "Секретні матеріали" розповідає, на кому тримається сумнівний бізнес, які гроші збивають підпільні борделі,що відбувається за стінами контори. І хто "кришує" проституцію в Києві.

Як наголошується в сюжеті, дохід однієї з мереж борделів, куди проникла журналістка, складає більше 2 мільйонів гривень на місяць, а організатор цієї мережі отримує більше мільйона чистого доходу.

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Журналісти звернулися в департамент боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, який зобов'язаний займатися даним питанням. Однак, там інформація про борделі в центрі Києва нікого не зацікавила. Начальник управління Артем Сергійович Кушнов, з яким журналістів відразу з'єднали по телефону, на пропозицію поїхати і прикрити цю надприбуткову мережу борделів відповів: "Навіщо мені зараз кудись їхати?".

При цьому, як наголошується в сюжеті, раніше Кушнову вдалося пройти переатестацію в поліції, незважаючи на наявні стосовно нього негативні дані.

Як зазначила Юлія Семченко на своїй сторінці в Facebook, директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко у телефонній розмові з нею сказав: "Особисто я цю тему не люблю. Ви закрийте 3 борделю, завтра виросте 20".

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Сам Артем Шевченко в коментарі до посту журналістки в Facebook заявив, що журналістам потрібно було "зацікавити поліцейських", звернувшись через департамент комунікацій Нацполіції або МВС.

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"Якщо б ви реально хотіли співпрацювати в цьому питанні з Нацполіцією, а саме Департаментом боротьби з торгівлею людьми очолюваним Артемом Крищенко, то після того як зняли б свій матеріал з борделів - прийшли б в департамент комунікацій - хоч Нацполіції, хоч МВС. І через нього спробували б зацікавити поліцейських вашим ТВ-проектом. Замість цього ви прийшли прямо до начальника управління, який, звичайно ж, закрився", - написав представник правоохоронних органів.