Савченко у суді розповіла подробиці захоплення в полон, назвавши ватажка "ЛНР" своїм викрадачем

Як передає кореспондент УНІАН, під час свідчень у судовому засіданні Савченко в подробицях розповіла деталі свого полонення під Стукаловою Балкою та до моменту її вивезення на територію РФ.

За словами Савченко, першим її допитував Плотницький, а потім вони спілкувалися ще декілька разів до моменту її передачі співробітникам ФСБ на території Луганської області для подальшого перевезення на територію РФ.

Савченко зазначила, що передача відбулася на одній із шахт Луганщини в районі Ізвариного, після чого, змінюючи шість автомобілів, протягом шести годин її транспортували до РФ.

«Проти мене було сплановано викрадення. Плотницький і подібні йому доповідали ФСБ, що в нас є такі-то, такі-то й чи підходять вони їм. Він просто звітував і виконував накази, які йому ставили з Росії», – сказала вона.

Савченко також зазначила, що в одній з розмов із Плотницьким той сказав їй: «Твоє життя тут більше нічого не варте, тому я тебе віддаю, там ти будеш жити; ось побачиш, ми ще будемо воювати на румунському кордоні».

В контексті цього Савченко зауважила, що Плотницький прекрасно знав, що російські журналісти з ВГТРК загинули тоді, коли вона вже перебувала в полоні.

Наступне судове засідання відбудеться 16 листопада о 9.30. На ньому планується заслухати свідчення матері Савченко.

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Всього наразі в справі фігурує 17 свідків із боку сторони обвинувачення.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня Подільський райсуд Києва дозволив проведення заочного розгляду справи проти ватажка «ЛНР» Плотницького.

Він обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) та ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу.

17 червня 2014 року за злочинним наказом Плотницького бойовики очолюваного ним незаконного збройного формування «батальйон «Зоря» здійснили збройний напад на військовослужбовців 24-го батальйону територіальної оборони «Айдар» Збройних сил України та захопили в полон старшого лейтенанта ЗСУ Надію Савченко. 23 червня Савченко незаконно була переправлена через державний кордон України на територію РФ.