Суд над ватажком "ЛНР" Плотницьким у Києві триватиме близько півроку - прокурор

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам державний обвинувач у справі Плотницького, прокурор Євген Дудка перед початком засідання Подільського районного суду Києва, який сьогодні має розглядати справу проти ватажка «ЛНР».

Прокурор зазначив, що звернеться до суду з клопотанням про допит 17 свідків. Здебільшого це військові, які були свідками викрадення Надії Савченко та скоєння Плотницьким терактів.

“Заплановано допит 17 свідків, допит потерпілих, дослідження доказів, після чого суд прийматиме рішення. Свідки вже були допитані слідчими під час досудового розслідування. Це переважно військові. Якщо свідки з'являтимуться на кожне судове засідання, процес пройде швидко, десь за півроку”, - сказав прокурор.

Наразі початок судового засідання затримується через запізнення адвоката Плотницького.

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Як повідомляв УНІАН, 31 серпня Подільський райсуд Києва дозволив проведення заочного розгляду справи проти ватажка «ЛНР» Плотницького.

Плотницький обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) та ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу.

17 червня 2014 року за злочинним наказом Плотницького бойовики очолюваного ним незаконного збройного формування "батальйон "Зоря" здійснили збройний напад на військовослужбовців 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар" Збройних сил України та захопили в полон старшого лейтенанта ЗСУ Надію Савченко. 23 червня Савченко незаконно була переправлена через державний кордон України на територію Російської Федерації.