Нафтогаз хвалиться зростанням числого прибутку більше, ніж на 60%

НАК «Нафтогаз України» в січні-вересні збільшила чистий прибуток на 63,8%, порівняно з аналогічним періодом 2007 року, до 2 млрд. 441,572 млн. грн.

Про це сказано в повідомленні компанії, опублікованому в інтернет-виданні ДКЦПФР.

У повідомленні наголошується, що в січні-вересні «Нафтогаз України» збільшив чистий дохід в 2,6 разу, порівняно з аналогічним періодом 2007 року, до 34 млрд. 60,538 млн. грн., а також збільшив валовий дохід (виручку) від реалізації в 2,6 разу - до 41 млрд. 477,541 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, 2007 року «Нафтогаз України» збільшив чистий прибуток на 45,9%, порівняно з 2006 роком, до 3 млрд. 124,159 млн. грн.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу та нафти в країні.

НАК займається розробленням родовищ, видобуванням нафти та газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.