Опубліковане відео затримання "українського диверсанта" в окупованому Криму

У ФСБ стверджують, що інформацію про групу терористів" російські спецслужби нібито отримали ще два тижні тому, а потім стежили за їхніми діями, передає пропагандистський Ren TV.

"При обшуках у чоловіків вилучили вибухові пристрої, зброю, засоби спеціального зв'язку, а також карти, на яких було позначено, де заплановані атаки", - йдеться у повідомленні пропагандиста.

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Як повідомляв УНІАН, у ФСБ РФ заявили про затримання "диверсійної групи Міноборони України" в окупованому Севастополі.

"Федеральною службою безпеки 9 листопада в місті Севастополі затримано членів диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міноборони України, які планували здійснення диверсійних акцій на об’єктах військової інфраструктури та життєзабезпечення півострова Крим", – заявили в ФСБ.

Головне управління розвідки Міноборони України спростувало цю заяву.

"Цей черговий фейк російських спецслужб спрямовано на приховування особистих репресивних дій проти жителів півострова, а також із метою дискредитації України в очах міжнародної спільноти", – йдеться в заяві Міноборони.