На батьківщині Сухомлинського вчителі продовжують бити дітей
Порушено три кримінальні справи
Впродовж останнього місяця на Кіровоградщині порушено три кримінальні справи за фактами застосування працівниками освітніх закладів фізичного насильства щодо неповнолітніх.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі прокуратури Кіровоградської області, останні два таких випадки зафіксовано в Знам’янському районі.
Учитель музики Богданівської загальноосвітньої школи, обурившись з приводу заподіяння тілесних ушкоджень його сину неповнолітнім, 1995 р.н., викликав підлітка з уроку і завдав кілька ударів руками у голову, спричинивши легкі тілесні ушкодження.
Інший випадок трапився у Знам’янській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІІ ступенів, у якій перебувають діти з фізичними вадами. Вихователька, достовірно знаючи, що 13-річний учень, хворий на дитячий церебральний параліч, не може чинити опір, дерев’яною палицею заподіяла йому легкі тілесні ушкодження.
Перевірками встановлено, що вихователька била й інших вихованців інтернату. Зокрема, нанесла декілька ударів руками та ногами 13-річній дитині, яка страждає на дитячий церебральний параліч та спастичну диплегію, та металевими ключами ударила по голові неповнолітнього, завдавши фізичного болю.
За даними фактами Знам`янська міжрайонна прокурора порушила кримінальні справи за ознаками злочинів, передбачених ч.1ст.125 (Умисне легке тілесне ушкодження) та ч.1 ст.126 (Побої і мордування) КК України. Триває слідство.
Як повідомляв УНІАН, у жовтні цього року на Кіровоградщині було порушено кримінальну справу відносно вчителя англійської мови Павлиської загальноосвітньої школи ім. Василя СУХОМЛИНСЬКОГО, який під час уроку вдарив стосом зошитів по голові одного з учнів.