За фактами блокування доріг до пунктів пропуску на кордоні розпочато кримінальне провадження

За фактом блокування транспортних комунікацій учасниками акції, організованої громадською організацією «Пересічка», на кордоні з Словаччиною та Румунією розпочато кримінальне провадження.

Читайте такожНа кордоні з Польщею в чергах застрягло близько 1300 автомобілів - ДПСУ

Як повідомляється на сторінці Прокуратури Закарпатської області у Facebook, Ужгородською місцевою та Тячівською місцевою прокуратурами здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом блокування власниками автомобілів з іноземною реєстрацією транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод, яке порушило нормальну роботу транспорту (ч. 1 ст. 279 КК України). Санкція статті передбачає покарання штрафом від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

У прокуратурі наголосили, що направили відповідні листи органам місцевої влади та самоврядування із застереженням та роз‘ясненнням щодо необхідності вжиття у межах компетенції відповідних заходів щодо недопущення порушення закону та прав інших громадян, в тому числі іноземців, у такий спосіб.

«Наразі правоохоронцями встановлено, що учасниками акції протесту, організованої громадською організацією «Пересічка», шляхом зупинки своїх легкових автомобілів, заблоковано рух по вул. Собранецькій, яка веде до КПП «Ужгород» в обох напрямках. Такі самі дії, тільки вже з блокування КПП «Солотвино», влаштували учасники акції «Пересічка» в Тячівському районі, вимагаючи при цьому прийняття закону щодо продовження терміну перебування на території України автомобілів з іноземною реєстрацією. В результаті вказаних дій на ділянці блокованої під"їзної дороги до державного кордону з Румунією в пункті пропуску «Солотвино» утворилося значне скупчення транспортних засобів», - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зауважили, що на даний час вже завершено огляд місця подій, який проводився із застосуванням фото-та відеозйомки. «Зафіксовано автомобілі, якими заблоковано дороги, наразі встановлюються їхні власники. Також встановлюються і потерпілі внаслідок блокування держкордону на КПП «Ужгород» та КПП «Солотвино» і спричинена їм шкода», - сказано у повідомленні.

Працівниками місцевих підрозділів поліції забезпечено охорону публічного порядку на місці події.

Хід розслідування вказаного кримінального провадження перебуває на контролі прокуратури Закарпатської області.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні власники автомобілів з іноземною реєстрацією розпочали акцію з блокування доріг перед пунктами пропуску «Рава-Руська» (кордон з Польщею), «Солотвино» (кордон з Румунією) та «Ужгород» (кордон зі Словаччиною). Активісти організували акцію, аби домогтися збільшення терміну транзиту на ввезення транспортних засобів в Україну.