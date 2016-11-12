Власники авто з іноземною реєстрацією заблокували третю дорогу – тепер на кордоні з Польщею (фото)

17:55, 12 листопада 2016
Суспільство
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За інформацією прикордонників, в той же час тривають акції власників автомобілів з іноземною реєстрацією на під'їздах до пунктів пропуску «Ужгород» (кордон зі Словаччиною) та «Солотвино» (кордон з Румунією).

Фото Варта1

Власники автомобілів з іноземною реєстрацією розпочали акцію з блокування дороги перед пунктом пропуску «Рава-Руська», що на кордоні з Польщею.

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Про це повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби.

За інформацією прикордонників, водночас тривають акції власників автомобілів з іноземною реєстрацією на під’їздах до пунктів пропуску «Ужгород» (кордон зі Словаччиною) та «Солотвино» (кордон з Румунією).

Активісти організували акцію, аби домогтися збільшення терміну транзиту на ввезення транспортних засобів в Україну.

Для контролю за ситуацією у всіх місцях, де відбувається блокування доріг до пунктів пропуску, перебувають представники Національної поліції.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні власники автівок розпочали блокування доріг до ПП "Солотвино" та до ПП «Ужгород».

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