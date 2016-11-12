На Закарпатті автомобілісти заблокували дороги на кордоні з Румунією та Словаччиною (фото)
Власники авто з іноземною реєстрацією заблокували дорогу перед пунктом пропуску «Ужгород» на кордоні зі Словаччиною, а також до пункту пропуску «Солотвино» на кордоні з Румунією.
У Закарпатській області власники автомобілів з іноземною реєстрацією заблокували дорогу перед пунктом пропуску «Ужгород» на кордоні зі Словаччиною.
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Як повідомляє Державна прикордонна служба, активісти організували акцію, щоб домогтися збільшення терміну транзиту на ввезення транспортних засобів до України.
Також автомобілісти заблокували ще одну дорогу - до пункту пропуску «Солотвино» на кордоні з Румунією.
Для локалізації ситуації на місці знаходяться працівники Національної поліції.
Держприкордонслужба рекомендує громадянам під час планування поїздок з подальшим перетином кордону вибирати маршрути через інші пункти пропуску «Малі Сельминці» (пішохідний і для велосипедистів) - з 9.00 до 21.00; «Малий Березний» (автомобільний, пішохідний і для велосипедистів) - цілодобово; «Чоп (Страж)» (залізничний) - цілодобово, за графіком руху поїздів і «Дяково» (автомобільний) - цілодобово.