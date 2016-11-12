У Бахмуті затримали підприємця, який організовував мовлення пропагандистських телеканалів в районі АТО

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, встановлено, що головний офіс та телекомунікаційне обладнання підприємців розташоване у тимчасово окупованій терористами Горлівці.

Отримавши замовлення, чоловік встановлював клієнтам у підконтрольних українській владі районах супутникове обладнання, "прошите" для перегляду російських каналів. Вартість підключення становила 3 тис. грн, частину грошей зловмисник пересилав керівництву на окуповану територію.

Співробітники спецслужби спільно з поліцейськими затримали ділка під час монтажу обладнання в одній з кав’ярень у Бахмуті.

Читайте такожПорошенко: РФ наповнила демократичний світ своїми параноїдальними ідеями

За наявною інформацією, на території Бахмутського району через супутникове обладнання трансляцію пропагандистських каналів отримують понад 5 тисяч споживачів, у тому числі публічні заклади.

СБУ спільно з іншими правоохоронними та державними органами розпочала комплекс заходів з відключення у користувачів забороненого російського ТБ-контенту.