Суд закрив справу про банкрутство Донецькобленерго

Господарський суд Донецької області своєю ухвалою від 29 жовтня закрив провадження у справі про банкрутство енергопостачальної компанії ВАТ "Донецькобленерго".

Про це УНІАН повідомив голова правління компанії Олександр БІЛЕЦЬ.

«Так, суд закрив справу», - сказав він.

Нагадаємо 4 червня ц.р. Господарський суд Донецької області порушив справу про банкрутство ВАТ "Донецькобленерго" за позовом партнера ДПЕК ТОВ "Укрелектромережбуд" (м. Артемівськ, Донецька область).

Як уточнив О.БІЛЕЦЬ, сума вимог кредитора становила близько 170 тис. грн., при цьому загальна кредиторська заборгованість компанії на сьогоднішній день становить близько 4 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Статутний фонд ВАТ "Донецькобленерго" становить 81 млн. 896 тис. 469 грн.

Державі належать 65,06% акцій ВАТ, які передано до статутного фонду НАК "Енергетична компанія України". Найбільшим недержавним акціонером компанії є DTEK Holdings Ltd (Кіпр), якій на лютий цього року належало 19,51% акцій ВАТ «Донецькобленерго».

У 2007 році «Донецькобленерго» скоротило збиток на 52,2%, або на 322 млн. 805 тис. грн., - до 295 млн. 757 тис. грн., порівняно з 2006 роком.