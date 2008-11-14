Тимошенко підписала 19 угод з главами урядів СНД

Прем’єр-мiнiстр Юлiя ТИМОШЕНКО від імені Уряду України підписала 19 угод з главами урядів країн-учасниць СНД, 11 з яких - із застереженням.

Як повідомляється на сайті Кабінету міністрів України, підписання документів відбулося за підсумками засідання Ради глав урядів держав-учасниць СНД, яке відбулося сьогодні у Кишиневі (Республіка Молдова).

Зокрема, за ініціативою України Рада глав урядів держав-учасниць СНД розробила та підготувала угоду про економічну співпрацю Співдружності незалежних держав на період до 2020 року та ухвалила її на сьогоднішньому засіданні. Також Україна була ініціатором та розробником угоди про співробітництво у боротьбі з обігом фальсифікованих лікарських засобів.

Серед підписаних документів главами урядів країн-учасниць СНД - конвенція про правовий статус трудящих мігрантів та членів їх родин країн-учасниць СНД, також угоди про співпрацю у транспортній сфері, про розвиток ринку транспортних послуг, про комплекс спільних заходів з підвищення продовольчої безпеки в країнах СНД, про переведення на цифровий формат телекомпанії “Мир”; про співпрацю у боротьбі із захворюваністю на цукровий діабет. Всього на розгляд Глав урядів держав-учасниць Співдружності було винесено 36 документів, 4 були зняті з порядку денного, 13 документів українська сторона не підписала.

Окрім того, глави урядів держав-учасниць СНД домовилися про проведення наступного засідання 22 травня 2009 року в Астані (Казахстан).