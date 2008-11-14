Безробіття в Україні не перевищить 8,5%

В Україні з початку листопада поточного року кількість безробітних, офіційно поставлених на облік у центрі зайнятості, збільшилася на 54 тис. осіб, тоді як за жовтень їхня чисельність зросла на 23 тис.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила міністр праці та соціальної політики Людмила ДЕНИСОВА.

«На сьогоднішній день у центрі зайнятості на обліку 614 тис. безробітних громадян, порівняно з показником на 1 листопада їхня кількість збільшилася на 54 тисячі. За жовтень кількість офіційно зареєстрованих безробітних збільшилася на 23 тисячі», - сказала Л.ДЕНІСОВА.

За словами міністра, на сьогодні найвищий рівень безробіття (більше 8%) зафіксовано в Миколаївській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій, Тернопільській, Рівненській та Чернівецькій областях. Найнижчий рівень безробіття в Києві - 2,9%.

Л.ДЕНІСОВА повідомила, що на 1 жовтня 2007 року кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку в центрі зайнятості, становила 599,9 тис. осіб, при цьому даний показник на 1 жовтня 2008 року становив 538 тис. осіб. На 1 листопада 2007 й 1 листопада 2008 року - 578,5 тис. і 561 тис., відповідно.

За інформацією міністра, на сьогодні в центрі зайнятості відкрито 156 тис. вакансій проти 177 тис. на 1 листопада.

Міністр підкреслила, що, за попередніми прогнозами, рівень безробіття в 2009 році становитиме до 7,5% за оптимістичним прогнозом, і 8,5% - за песимістичним.