Обрано голову Ради суддів України

Головою Ради суддів України знову обрано Петра ПИЛИПЧУКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховного суду України, за таке рішення одностайно проголосував новий склад Ради суддів України у кількості 77 осіб, обраний на черговому ІХ з’їзді суддів України 14 листопада 2008 року.

“Обрання на цю відповідальну посаду судді вищого кваліфікаційного класу, заслуженого юриста України, першого заступника голови Верховного суду України свідчить про ту велику довіру, яку П.ПИЛИПЧУК має серед суддівського загалу”, - зазначається в повідомленні прес-служби ВСУ.