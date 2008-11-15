Фондові індекси США знову закрилися в мінусі

П`ятничні торги на фондових ринках США закрилися зниженням основних індексів, передає Лента.ру з посиланням на France Presse.

Dow Jones впав на 3,82 відсотка (337,94 пункта) до 8497,31, S&P500 втратив 4,17 відсотка (38 пунктів), досягнувши 873,29, а Nasdaq знизився на 5 відсотків (79,85 пункту) до 1516,85.

Негативний вплив на ринки серед іншого надала інформація про скорочення об`ємів роздрібного продажу. Як мовиться в повідомленні Міністерства торгівлі США, в жовтні цей показник впав на рекордні 2,8 відсотка.

Нагадаємо, 13 листопада торгова сесія завершилася зростанням після трьох днів падіння підряд. Основним американським індексам вдалося відіграти більше 6 відсотків, проте вже вранці у п`ятницю з відкриття всі показники пішли вниз.