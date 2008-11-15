Міністр: приватні клініки - не конкуренція державі

Міністр охорони здоров`я України Василь КНЯЗЕВИЧ вважає відкриття приватних клінік в Україні допомогою для медичної галузі.

Про це він повідомив на брифінгу в Донецьку.

Відповідаючи на запитання, чи є приватні медичні клініки в країні конкурентами для державних установ охорони здоров`я, міністр сказав: «Ні. Відкриття приватних клінік сьогодні – це допомога». В.КНЯЗЕВИЧ підкреслив, що «має бути альтернатива, людина має мати вибір – або державна клініка, або приватна». Тільки в будь-якій приватній клініці «ліцензійні умови повинні бути виконані», додав міністр.