Антикризовий саміт: пропозиції будуть готові до 31 березня

Учасники антикризового саміту "Групи двадцяти" (G20) у Вашингтоні домовилися скласти список фінансових інститутів, які у разі свого краху загрожуватимуть світовій економічній стабільності. Про це повідомляє AFP з посиланням на поінформоване джерело.

Список має бути підготовлений до 31 березня. До цього ж терміну планується розробити конкретні пропозиції з глобального регулювання економіки.

За словами джерела агентства, учасники зустрічі погодилися з тим, що для подолання кризи і підтримки ринків, що розвиваються, необхідна тісніша міжнародна співпраця. Разом з тим підсумкова заява не містить спільного плану стимулювання економіки: у документі наголошується, що кожна країна повинна вживати заходи відповідно до нинішніх умов.