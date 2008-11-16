У Чернігові вперше реалізують соціальний проект "Танці на візках"

У Чернігові до Міжнародного дня інвалідів, що відзначатиметься 3 грудня, уперше буде реалізовано соціальний проект "Танці на візках".

Про це кореспонденту УНІАН повідомила хореограф Олеся БАРИНОВА.

За її словами, проект реалізуватимуть в рамках міського фестивалю творчості дітей та молоді з особливими потребами "Світ без обмежень", що відбудеться у міському палаці культури.

"Зараз тривають репетиції, готуємо 5-6 танців", - уточнила О.БАРИНОВА. Молодим людям на візках допомагатимуть танцювати студенти-хореографи Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка.

О.БАРИНОВА заважила, що ініціатива такого проекту належить кільком громадським організаціям Чернігова, які працюють з дітьми та молоддю з особливими потребами. Вона також додала, що деяку підтримку надали обласна та міська влада – в одній зі шкіл міста виділено зал для репетицій, костюми учасники проекту виготовлять власними руками, а з тканинами і матеріалами допомогли спонсори. Організатори танців вказують, що нараз однією з проблем є відсутність спеціальних танцювальних візків вартістю 2 тисячі євро кожен.

"Поки що наші танцюристи виступатимуть на звичайних візках, хоча це набагато складніше", - зауважила О.БАРИНОВА.

Хореограф зазначила, що працювати доводиться з особливою категорією молоді, якій часом важко подолати психологічні бар`єри. Однак участь у цьому соціальному проекті дозволяє хлопцям і дівчатам відчути себе повноцінними членами суспільства, розкрити свої здібності й навіть стимулювати до життя.

*** Танці на візках (Wheelchair dancing) уперше з`явилися у Великобританії наприкінці 60-х років, а до середини 70-х розповсюдилися у Європі. У 1997 році танцювальний спорт прийшов до Росії та Білорусі.

Перші офіційні міжнародні змагання – чемпіонат Європи – відбулися у Швеції у 1997 р. Перший чемпіонат світу організовано у 1998 р. в Японії.

У жовтні цього року у м. Мінськ (Білорусь) відбувся черговий чемпіонат світу зі спортивних танців на візках серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. За підсумками участі у чемпіонаті світу зі спортивних танців на візках команда України посіла третє загальнокомандне місце, завоювавши три нагороди, з яких 2 золоті.