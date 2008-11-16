"Квант милосердя" за день зібрав 27 мільйонів доларів

Новий фільм про Джеймса Бонда "Квант милосердя" ("Quantum of Solace") зібрав у перший день прокату в США і Канаді 27 мільйонів доларів, повідомляє Reuters. Загальна сума зборів від прокату фільму на північноамериканських територіях за перший вікенд прокату може скласти близько 60 мільйонів доларів.

Рекордним показником для "бондіани" на північноамериканських територіях є показник картини "Помри, але не зараз" ("Die Another Day") 2002 року. Цей фільм заробив за перші три дні прокату 47,1 мільйона доларів. Попередня частина кіносеріалу "Казино Рояль" зібрала в 2006 році 40,8 мільйона доларів.

На даний момент "Квант милосердя" зібрав в прокаті вже більше 180 мільйонів доларів, зайнявши перші рядки в прокаті на всіх 58 територіях, де картина вийшла в прокат. Бюджет фільму, режисером якого виступив Марк Фостер, становить 200 мільйонів доларів.

Лента.ру