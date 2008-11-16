Голова Нацбанку: ситуація в банківській системі стабілізувалася

Національний банк України заявляє про стабілізацію ситуації в банківській системі України.

Про це сказав голова правління НБУ Володимир СТЕЛЬМАХ в ефірі телеканалу «Інтер» в неділю.

При цьому він зазначив, що кредитоспроможність банків на сьогодні є не гіршою від тієї, яка була до початку фінансової кризи.

Крім того, голова НБУ підкреслив, що в системі не спостерігається падіння обсягів кредитних вкладень в економіку України.

В.СТЕЛЬМАХ зазначив, що в листопаді населення повернуло 5 млрд. грн. на банківські депозитні рахунки.

Ще одним з факторів, які позитивно впливають на загальну ситуацію в банківській системі, стало збільшення статутних капіталів низки банків, повідомив голова НБУ.

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