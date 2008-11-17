У Ющенка придумали, як простіше домовитися з Росією про газ?

Реалізація проекту Nabucco полегшить переговори щодо постачань газу з Російською Федерацією, вважає уповноважений президента України з питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський.

Розповідаючи журналістам у Києві про підсумки Бакинського енергетичного саміту, Соколовський відзначив, що на ньому "визначено як пріоритетний газопровід "Набукко", пише Українська правда.

"З дискусії на рівні міністерсько-експертному я зрозумів, що проект "Набукко" серйозно зрушив з місця", - сказав Соколовський, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Він нагадав, що Україна не раз заявляла про те, що вона зацікавлена в реалізації цього проекту, оскільки для неї є шанс одержувати альтернативний газ.

Соколовський відзначив, що проект " Набукко" - це реальний вихід каспійського газу, як альтернативного, на європейський ринок.

"Це полегшить нам справу на переговорах з нашими стратегічними партнерами", - відзначив Соколовський.