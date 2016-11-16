На Харківщині затримали кур'єра при спробі вивезення до Росії стародруку "Апостол"

Про це у Facebook повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.

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«Голова СБУ Василь Грицак доповів Президенту про попередження Службою вивезення до Росії стародруку "Апостол"», - повідомив Цеголко.

Зокрема, за його словами, «правоохоронці затримали кур’єра на пункті перетину кордону "Плетенівка" на Харківщині».

Цеголко додав, що вичерпну інформацію про рік видання, місце друку та походження книги буде отримано після експертизи, призначеної досудовим слідством.