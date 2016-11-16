На Харківщині затримали кур'єра при спробі вивезення до Росії стародруку "Апостол"
20:15, 16 листопада 2016Суспільство
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Голова Служби безпеки України Василь Грицак доповів президентові України Петру Порошенку, що правоохоронці у пункті перетину кордону "Плетенівка" у Харківській області затримали кур'єра при спробі вивезення до Росії стародруку "Апостол".
Правоохоронці затримали кур’єра на пункті перетину кордону "Плетенівка" на Харківщині / УНІАН
Про це у Facebook повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.
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«Голова СБУ Василь Грицак доповів Президенту про попередження Службою вивезення до Росії стародруку "Апостол"», - повідомив Цеголко.
Зокрема, за його словами, «правоохоронці затримали кур’єра на пункті перетину кордону "Плетенівка" на Харківщині».
Цеголко додав, що вичерпну інформацію про рік видання, місце друку та походження книги буде отримано після експертизи, призначеної досудовим слідством.
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