У Львові в рамках 13-го форму видавців о 20-00 год. Українська служба Бі-Бі-Сі оголосить початок конкурсу Книжка Року Бі-Бі-Сі 2006. В програмі вечора також презентація нових романів українських письменників, базованих у Британії (кав`ярня "Лялька"). Потрібна акредитація. Телефон: +44 490-5620 ,e-mail: newsroom@bbc.office.kiev.ua з позначкою "Книжка року Бі-Бі-Сі". Номінувати свою улюблену книжку можна: відвідавши вебсайт www.bbc.ua з 15 вересня; заповнивши поштівку, бланки яких буде поширено на Форумі видавців у Львові; зателефонувавши за безкоштовним (з України) номером: 8800-301 5050 і залишивши повідомлення оператору.