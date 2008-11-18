Завтра у Києві до 5° морозу

В найближчі дні на території України очікується прохолодна і дощова погода.

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, завтра, 19 листопада, мінлива хмарність. Без опадів, лише у західних, а вдень і місцями у північних областях невеликий мокрий сніг та дощ, в Криму вдень місцями невеликий дощ.

Температура вночі 1-6° морозу (на півдні Одещини 0-3° тепла), вдень 0-5° тепла, на півдні до 7° тепла; на Південному узбережжі Криму вночі 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла; в Карпатах вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу.

20-21 листопада хмарно з проясненнями. У північних, західних, центральних областях невеликі (21 листопада в Карпатах помірні) опади, вдень переважно у вигляді дощу; на решті території без опадів, лише вночі та вранці 20 листопада в Криму та Приазов`ї помірні дощі, місцями з мокрим снігом.

Температура у південній частині вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°, в Криму до 12° тепла; на решті території вночі 20 листопада від 4° морозу до 1° тепла, 21 листопада від 4° тепла до 1° морозу, вдень 2-7° тепла.

22-23 листопада у південній та східній частині часом дощ; температура 22 листопада вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°, в Криму вночі 9-14°, вдень 14-19°, 23 листопада протягом доби 3-8° тепла, в Криму, Приазов`ї та на крайньому сході вдень 8-13°. На решті території дощ з переходом у мокрий сніг, 23 листопада невеликий мокрий сніг; температура протягом доби 22 листопада 2-7° тепла, на заході близько 0°, 23 листопада від 3° морозу до 3° тепла (вночі у західних областях 3-8° морозу).

Завтра у Києві та області мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ з мокрим снігом. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 2-4° тепла.

20-21 листопада очікується невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 20 листопада від 4° морозу до 1° тепла, 21 листопада від 4° тепла до 1° морозу; вдень 2-7° тепла.

22 листопада дощ з переходом у мокрий сніг, 23 листопада невеликий мокрий сніг. Температура вночі та вдень 22 листопада 2-7° тепла, 23 листопада від 3° морозу до 3° тепла.