У Ющенка назвали свій прогноз інфляції

У Секретаріаті Президента України припускають, що зростання ВВП в 2008 році в Україні буде менше очікуваного і складе 4,5-4,8%, а інфляція збільшиться до 21-22%, в 2009 році спад ВВП може досягти 2%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК.

“Я думаю, що буде дуже добрим результатом, якщо Україна закінчить цей рік із зростанням реального результату ВВП в розмірі 4,5-4,8%. Наступного року - більш песимістичні прогнози: на жаль, ми матимемо рецесію у вигляді від нуля до мінус двох відсотків... На жаль, цього року ми матимемо інфляцію понад 20%. Мій прогноз - 21-22%”, - сказав О.ШЛАПАК.

Також О.ШЛАПАК повідомив, що на сьогодні Секретаріат Президента вивчає і веде розрахунок макропоказників на 2009 рік і остаточно цих цифр назвати поки що не може.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, зростання реального валового внутрішнього продукту України в січні-жовтні ц.р. проти аналогічного періоду минулого року склало 5,8%, у жовтні проти вересня зафіксований спад на 2,1%.

Номінальний ВВП, за орієнтовною оцінкою, за січень-жовтень склав 799,996 млрд. грн., за жовтень - 85,101 млрд. грн. Індекс-дефлятор ВВП в січні-жовтні складав 132,9%.

Довідка УНІАН. У липні світовий банк збільшив прогноз зростання ВВП України за підсумками 2008 року з 5,5 до 6%, а також погіршив прогноз інфляції з 17,2 до 21,5%.

За прогнозами Європейського банку реконструкції і розвитку, середньорічна інфляція в Україні в 2008 році складе 11,7%, зростання ВВП – 5,5%.

У квітні 2008 року Міжнародний валютний фонд (МВФ) поліпшив прогноз зростання ВВП України в 2008 році з 5,4% до 5,6%, а також погіршив прогноз інфляції (грудень до грудня) з 10,6% до 17,1%.