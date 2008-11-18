Укрзалізниця призначила 22 додаткових поїзди на новорічні та різдвяні свята

Станом на 18 листопада 2008 року залізниці України призначили 22 додаткових поїзди.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Зокрема, сім поїздів призначила Південно-Західна залізниця, шість — Придніпровська, три — Одеська, чотири — Південна й по одному — Львівська й Донецька залізниці. Крім того, 25 поїздів (із них 8 транзитних) призначили російські залізничники.

Згідно з повідомленням, робота з вивчення попиту й призначення додаткових поїздів на найбільш популярні напрямки триватиме й надалі.