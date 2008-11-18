Ющенко вніс зміни до складу тристоронньої ради

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс зміни до Положення про Національну тристоронню соціально-економічну раду.

Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.

Зокрема, Президент уточнив, що Національна тристороння соціально-економічна рада утворюється з представників Кабінету міністрів України, всеукраїнських професійних спілок та їх об`єднань, всеукраїнських об`єднань організацій роботодавців, що є суб`єктами Генеральної угоди. (в попередній редакції приналежність до Генеральної угоди була необов’язковою)

Також більш детально прописуються механізми утворення Нацради: «сторони соціального діалогу в Національній раді представляють по двадцять два представники від Кабінету міністрів України, всеукраїнських професійних спілок та їх об`єднань, всеукраїнських об`єднань організацій роботодавців, що є суб`єктами Генеральної угоди. Представники сторін соціального діалогу є членами Національної ради. Члени Національної ради виконують свої обов`язки на громадських засадах».