В Одесі суд продовжив строк тримання під вартою росіянина-фігуранта справи про трагедію 2 травня

Як передає кореспондент УНІАН, представник сторони обвинувачення клопотав про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зазначеному обвинуваченому, який є одним із п'яти фігурантів, що тримаються під вартою.

Засідання, що почалося сьогодні вранці, тривало до вечора, з перервою. Після наради колегія дійшла висновку, що клопотання співробітника прокурори підлягає задоволенню. Фігуранту продовжено тримання в СІЗО на 30 діб.

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Прокурор своє звернення стосовно Сакаувова мотивувала тим, що росіянин, опинившись на волі, може переховуватися.

Також у процесі засідання адвокати обвинувачених клопотали про відвід судді Олексія Старикова, який замінив у колегії суддю Сергія Журикова, який перебуває зараз на лікарняному. Клопотання було відхилено.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі внаслідок масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 людей, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де були застрелені кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, де також загинули люди.

Наразі в Малиновському райсуді Одеси розглядаються епізоди провадження про масові заворушення, що мали місце в центрі міста.

На лаві підсудних – 20 обвинувачених, із яких п'ятеро тримаються під вартою (серед них двоє росіян), у решти – інший запобіжний захід.