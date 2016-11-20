У день річниці Євромайдану у Києві буде перекрито центр і закрито вихід з "Хрещатика"

Згідно із розпорядженням КМДА, у зв’язку з обмеженням руху будуть внесені зміни у роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту загального користування.

Читайте такожЗМІ: Силовики чекають на провокації під час мітингів в центрі Києва, особлива увага до акцій на річницю Євромайдану

Зокрема, як зазначається, з 06:00 ранку 21 листопада 2016 року до закінчення заходів буде перекрито рух транспортних засобів на вул. Хрещатик (на відрізку від вул. Б. Хмельницького до буд. № 3 на вул. Хрещатик), вул. Михайлівській (на відрізку від вул. Хрещатик до перетину з вул. Костьольною), вул. Архітектора Городецького, вул. Ольгинській та вул. Інститутській (на відрізку від алеї Героїв Небесної сотні до буд. № 13/14 на вул. Інститутській).

Окрім того, з 06:00 21 листопада 2016 року і до закінчення заходів у встановленому порядку буде здійснено тимчасове обмеження або заборона руху транспортних засобів на вул. Лаврській (на відрізку від площі Слави до вул. Цитадельної), вул. Цитадельній (на відрізку від вул. Лаврської до вул. Лейпцизької), пров. Лаврському, вул. Банковій (на відрізку від вул. Інститутської до вул. Круглоуніверситетської), вул. Круглоуніверситетській (на відрізку від буд. № 11/19 на вул. Круглоуніверситетській до вул. Лютеранської), вул. Лютеранській (на відрізку від вул. Круглоуніверситетської до вул. Заньковецької), вул. Заньковецькій (на відрізку від вул. Лютеранської до вул. Архітектора Городецького), вул. Інститутській (на відрізку від вул. Садової до вул. Шовковичної), вул. М. Грушевського (від вул. Садової до пров. Кріпосного).

Так, будуть внесені відповідні зміни у роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту загального користування, шлях слідування яких проходить вулицями, на яких діятимуть обмеження.

Окрім того, для уникнення скупчення людей, заплановано закриття входу та виходу зі станції метро «Хрещатик» до вулиці Інститутська.