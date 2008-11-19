У Київенерго пояснили, чому в квартирах тепло зникає

Відсутність лімітів на постачання газу АК «Київенерго» призвели до зниження температури у тепломережах Києва. Примусове обмеження з боку газопостачальних компаній відбулося через борги «Київенерго» за споживання газу.

Як повідомила УНІАН прес-служба АК "Київенерго", станом на 18 листопада компанія має борг за газ перед ДК «Газ України» у розмірі 144 млн. грн.

Компенсація «Київенерго» із міського бюджету, згідно законодавству, в 2008 році повинна скласти 790,8 млн. грн. Наразі компанія отримала лише 386,8 млн. грн.

18 листопада на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 тиск газу знижено майже на 30%.

«Зниження тиску газопостачальниками не дозволяє компанії підтримувати достатній температурний режим у тепломережах. Згідно диспетчерського графіку теплового навантаження, компанія повинна підтримувати середню температуру в мережі понад 70°. На сьогодні в тепломережах Києва температура не вище 64°», - прокоментував ситуацію технічний директор АК «Київенерго» Юрій ГЛАДИШЕВ.

Нагадаємо, 13 листопада, починаючи з 12.28 до 15.00, «Київтрансгаз» в три етапи скоротив постачання газу АК «Київенерго». Через це знижено тиск газу на ТЕЦ-5 в об’ємі 40%, на ТЕЦ-6 - 10%. В наслідок скорочення постачання газу на 4° було знижено температуру у тепломережах Києва. Також АК «Київенерго» не дотрималася вимоги НЕК «Укренерго» щодо диспетчерського графіку електричного навантаження, а саме на 120 МВт.

За прогнозами, у листопаді та грудні на купівлю газу компанія мусить сплатити ДК «Газ України» 725 млн. грн. Кредитні зобов’язання АК «Київенерго» по короткостроковим кредитам для розрахунків за спожитий газ складає 260 млн. грн., залишок по виплаті кредиту Світового банку для розвитку теплових мереж - 105 млн. дол.

Київ на протязі доби споживає близько 10 млн. куб. м газу для забезпечення потреб міста в теплі та електроенергії. В грошових показниках цей об’єм становить понад 11,5 млн. грн. щодобово.

У структурі витрат АК «Київенерго» в частині теплопостачання 62% складає ціна на паливо, 17% - оплата праці зі всіма нарахуваннями, 21% - ремонти, інвестиційна програма, податкові зобов’язання, адміністративні, соціальні та інші витрати.