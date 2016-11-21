У центрі Києві правоохоронці перевірятимуть авто - поліція

У центрі Києва правоохоронці будуть проводити перевірку автомобілів. Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив голова Нацполіції Києва Андрій Крищенко.

Крім того, за його словами, буде обладнано 12 контрольних пунктів.

"Буде задіяно до 6 тис. правоохоронців. Національна гвардія, поліція. Будуть посилені групи кінологічної служби, вибухотехнічної служби. Буде проводитися поверхнева перевірка. У цій зоні створено 12 контрольних пунктів, де також будуть задіяні кінологи, поліція, металодетектори. Будемо перевіряти автотранспорт, щоб уникнути провокацій і надати можливість всім бажаючим мирним шляхом провести цей день", - сказав Крищенко.

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Крищенко також зазначив, що поліція активно співпрацює з СБУ для запобігання провокацій.

"Ми працюємо в тісній співпраці з СБУ. Ми опрацьовували різні сценарії. Розроблені досить ефективні плани протидії та запобіганню надзвичайних подій. Я вважаю, що все пройде мирним шляхом", - зазначив він.

Нагадаємо, у центрі Києва сьогодні з 6:30 ранку перекриті вулиці у зв’язку із проведенням заходів до Дня гідності і свободи.

У Києві сьогодні будуть внесені відповідні зміни у роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту загального користування, шлях слідування яких проходить вулицями, на яких діятимуть обмеження. Окрім того, для уникнення скупчення людей, заплановано закриття входу та виходу зі станції метро «Хрещатик» до вулиці Інститутська.