Суд не змінив м'який запобіжний захід екс-"беркутівцю" Бєлову, підозрюваному в убивстві трьох учасників Майдану

Як передає кореспондент УНАІН, відповідне рішення ухвалила суддя Печерського райсуду Лариса Цокол, таким чином відхиливши клопотання Генеральної прокуратури України про зміну запобіжного заходу Бєлову з нічного домашнього арешту на тримання під вартою.

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Нагадаємо, прокуратура звернулася до Печерського райсуду з клопотанням взяти під варту Бєлова у зв’язку з тим, що йому інкримінують ще одне обвинувачення — незаконне зберігання зброї та боєприпасів. У прокуратурі наполягали на триманні Бєлова під вартою з огляду на тяжкість пред’явлених йому підозр, а саме: замах на вбивство та закінчений замах на вбивство, а також те, що декілька свідків прямо вказали на нього, як на особу, яка стріляла з вогнепальної зброї у мітингувальників.

Як відомо, Бєлов є підозрюваним у кримінальному провадженні стосовно замаху на вбивство та закінченого замаху на вбивство разом з іншими екс-бійцями батальйону міліції особливого призначення «Беркут» Головного управління МВС України в Харківській області, які 18 лютого 2014 року напали на учасників Революції гідності, внаслідок чого троє з них загинули і ще понад 30 отримали тілесні ушкодження різної тяжкості. Його було затримано влітку цього року разом із ще трьома колишніми бійцями харківського «Беркуту». 15 листопада Апеляційний суд Києва змінив Бєлову запобіжний захід з тримання під вартою на нічний домашній арешт.