У Києві свято зустрічі Нового року організують на Софійській та Михайлівській площах.

Про це йдеться у розпорядженні Київського міського голови Віталія Кличка №1156, оприлюдненому на офіційному сайті столичної влади.

Цим документом міська влада підтримала пропозицію об’єднання громадян «Ініціативи столичні» про організацію святкування зустрічі Нового року та проведення культурно-мистецького проекту «Головна ялинка країни. Новорічно-різдвяні святкування у Києві» на Софійській, Михайлівській площах та Володимирському проїзді з 17 грудня 2016 року до 15 січня 2017 р.

Згідно з розпорядженням, монтаж тимчасових об’єктів, конструкцій та обладнання, необхідного для організації та проведення заходу, на Софійській та Михайлівській площах розпочався 21 листопада, а монтаж відповідних споруд на Володимирському проїзді здійснюватиметься з 5 грудня. Демонтаж тимчасових конструкцій проводитиметься з 16 січня до 5 лютого.

У документі також йдеться про те, що Департамент транспортної інфраструктури КМДА повинен внести зміни у маршрути тролейбусів та автобусів, шлях слідування яких проходить через місце проведення заходів: 19 грудня з 16.00 до 20.00; 31 грудня 2016 р. з 20.00 до 02.00 1 січня 2017 р.; 1 січня з 14.00 до 20.00 та 7 січня з 11.00 до 14.00.

Вирішено також, що в ніч з 31 грудня на 1 січня фунікулер працюватиме цілодобово.

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Влада столиці ініціює перед Головним управлінням Нацполіції та Управління патрульної поліції прийняття рішення про часткове обмеження руху транспортних засобів (крім міського пасажирського наземного транспорту загального користування) на Софійській, Михайлівській площах з 5 грудня до 23 січня, а також рішення про заборону руху всіх видів транспорту 19 грудня з 16.00 до 20.00; 31 грудня 2016 р. з 20.00 до 02.00 1 січня 2017 р.; 1 січня з 14.00 до 20.00 та 7 січня з 11.00 до 14.00.

За інформацією організаторів новорічних заходів біля Софійського та Михайлівського соборів (проект FolkUkraine), на Софійській площі вже встановлюють дерев'яні хатинки «різдвяного селища».

Повідомляється, що 15 грудня заплановано відкриття Міста розваг на Михайлівській площі та новорічно-різдвяного ярмарку на Володимирському проїзді; 19 грудня - засвічення головної ялинки; 31 грудня - спільна зустріч Нового року; 7 січня - різдвяна хода дідухів та велика коляда.