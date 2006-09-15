Погода на вихідні

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі у східній частині, а вдень у Приазов`ї та Криму місцями невеликий короткочасний дощ. У західній частині вночі та вранці місцями тумани.

Вітер північно-східний, в західній частині південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°, на півдні місцями 11-16°; вдень 15-20°, у південній частині та західних областях 21-25°; у Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 13-18°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

17-18 вересня - невелика хмарність. Без опадів, лише у західних областях місцями невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці у західних областях подекуди тумани. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у східних областях та на півночі Лівобережжя вночі 2-7° тепла, на поверхні грунту місцями заморозки 0-3°, вдень 16-21° тепла; у західних областях та в Криму вночі 6-11°, на узбережжі морів до 14°, вдень 20-25° (в Карпатах вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°); на решті території вночі 4-9° тепла, 17 вересня у Київській, Черкаській, Кіровоградській та Дніпропетровській області на поверхні грунту місцями заморозки 0-2°, вдень 18-23° тепла.

19-20 вересня - без опадів, лише у західних областях місцями невеликий дощ. Температура вночі 5-10° тепла, у західних областях та в південній частині 9-14° (у східних областях та на півночі Лівобережжя 19 вересня 2-7° тепла, на поверхні грунту місцями заморозки 0-3°); вдень 18-23° тепла, у західних областях та південній частині до 26°.

У Києві та області у суботу очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 8-10°, вдень 16-18°; по області вночі 5-10°, вдень 15-20°.

17-18 вересня - невелика хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, 17 вересня на поверхні грунту окремі заморозки 0-2°; вдень 18-23° тепла.

19-20 вересня - без опадів. Температура вночі 5-10° тепла; вдень 18-23°.