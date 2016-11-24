"Злодюги пробрались, наших випхали": пенсіонерка з Донбасу проводить "уроки політінформації для ДНРівців" щодо анексії Криму

"Ви ж знаєте, як зайшов Гітлер у Брест..? так зробив і Путін, там, я впевнена, договір був перед цим. Воно збиралось і готувалось (анексія Криму- УНІАН). І ось він (президент РФ Володимир Путін) по-тихеньку на острів. Без жодного пострілу забрали острів, звідки ми думали? Ми все віддали, у нас ніякої зброї, ні атома, нічого ніде немає. Ми були країною, як країна – Україна. І раптом, по-тихеньку, злодюги пробрались, наших випхали…якісь у зеленій формі, без знаків розрізнення, без нічого загребли. Кому потрібен був цей Крим? Там вже давно воно накльовувалось…а нам нічим було воювати. Нашу територію прийти й зегребти, те ж саме, як би я зайшла до сусідки, й забрала б її клапоть землі. Це те ж саме - що мою Батьківщину, що ділянку. Я тільки так розумію. Тишком-нишком залізти, вихватити і вже добиратись далі, щоб захопити і Харків, і Одесу. Але ми змогли відбитись, а вони (Крим - УНІАН) не змогли, бо там, мабуть, більше було таких, хто домовлявся", - розповідає пенсіонерка на відео журналістам телеканалу Дождь.

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Журналісти дізнались, що "ДНРівці", щоб отримувати дві пенсії, отримують паспорти "ДНР", а потім реєструються як біженці в прикордонних населених пунктах, які контролюють українські військові.

Раз на місяць їм потрібно відзначатися в соцслужб. Якщо хоч один раз пропустять - українську пенсію їм платити перестануть.

Як зазначається, у кінці місяця, коли "громадяни ДНР" приїжджають за українською пенсією, всі готелі та мотелі в прифронтовій Волновасі переповнені.