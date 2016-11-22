Російська влада перетворює Крим на військову базу – експерт

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала голова ради Українського незалежного центру політичних досліджень Юлія Тищенко під час презентації дослідження “Крим після анексії. Державна політика, виклики, рішення та дії. Біла книга”, підготовленого експертами УНЦПД за сприяння міжнародного фонду “Відродження”.

Читайте такожГройсман закликав агентство ООН у справах біженців направити місію в Крим

“Російська влада перетворює півострів у військову базу. Від початку окупації на півострові розгорнуто 96 військових з'єднань та частин. До початку 2016 року кількість танків і бойових броньованих машин зросла в 6,8 рази, артилерійських систем — у 7,2 рази, бойових літаків та вертольотів — у 2,2 рази, підводних човнів вдвічі”, - сказала Тищенко.

Вона також зауважила, що в РФ було ухвалено 8 федеральних конституційних законів, 32 федеральні закони і понад 600 підзаконних актів з кримської тематики.

Тищенко також зазначила, що РФ намагалася якомога довше використовувати українську інфраструктуру та українських виробників для постачання на півострів товарів, електроенергії, води, функціонування фінансової системи, зв'язку.

Вона також зазначила, що у висновках УНЦПД щодо політики Росії в Криму йдеться про те, що громадяни України, які опинилися в окупованих АР Крим і Севастополі, швидко зазнали політичних репресій, обмежень політичних свобод (право на мирні зібрання) та відчули нагнітання державної ксенофобії щодо українців та кримських татар.

Читайте такожГрицак розповів, скільки екс-співробітників СБУ перейшло на бік ворога у Криму

Крім того, за словами Тищенко, особливістю політики російського уряду та “уряду” Криму є намагання чинити ідеологічний тиск на всіх ланках гуманітарної політики, зокрема, через запровадження спеціальних шкільних і позашкільних освітніх курсів. Вона також зазначила, що Україні бракує координації діяльності та комунікації між різними центральними органами виконавчої влади. “Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та ВПО було сформовано тільки в 2016 році та ще не набуло впливу у вирішенні всіх комплексних проблем деокупації, забезпеченні прав людини”, - сказала Тищенко.

Вона також зазначила, що в структурі міністерств, державних служб не було створено додаткових спеціалізованих структурних одиниць, організаційних підрозділів стосовно формування політики та моніторингу ситуації в Криму. “Україні необхідно чітко сформулювати свою політику стосовно окупованого півострова та дотримуватися її”, - переконана Тищенко.