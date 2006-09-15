Де гроші Лазаренка?

Федеральне бюро розслідувань США не підтверджує інформацію, розповсюджену сьогодні у ЗМІ, по те, що начебто в Україну було перераховано певну суму грошей, вивезених екс-прем`єр-міністром України Павлом ЛАЗАРЕНКОМ, засудженим у США.

Як повідомив УНІАН начальник Національного центрального бюро Інтерполу в Україні Кирило КУЛІКОВ, сьогодні після отримання зазначеного повідомлення очолювана ним установа направила запит до представника ФБР при Посольстві США в Україні, на що у телефонному режимі було отримано відповідь, що «ця інформація не відповідає дійсності».

Як повідомляв УНІАН, керівник управління міжнародних операцій ФБР США спеціальний агент Томас ФУЕНТЕС на зустрічі з журналістами у Вашингтоні заявив, що США повернули Україні гроші, викрадені й вивезені П.ЛАЗАРЕНКОМ у тому обсязі, в якому змогли їх знайти.

25 серпня суд в США ухвалив вирок П.ЛАЗАРЕНКУ, визначивши міру покарання - 9 років ув’язнення (108 місяців) і штраф в 10 мільйонів доларів за вимагання грошей і спробу їх відмивання. Американська прокуратура вимагала засудити П.ЛАЗАРЕНКА до 18 років ув’язнення і примусити його виплатити 66 мільйонів доларів.

Після арешту в 1999 році П.ЛАЗАРЕНКО провів близько 4 років у в`язниці США в очікуванні суду. В 2003 році його звільнили під заставу в 65 мільйонів доларів. Виголошення вироку в справі колишнього українського прем`єра кілька разів відкладали.

Водночас, американські адвокати П.ЛАЗАРЕНКА не згодні з вироком, винесеним судом штату Каліфорнія їхньому підзахисному, і звернулися з апеляційною скаргою у вищу судову інстанцію американського правосуддя.