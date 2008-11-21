Військові ліцеїсти показали Єханурову Кобзар бурятською мовою

Вихованці Київського військового ліцею ім. Івана Богуна ознайомили міністра оборони України Юрія ЄХАНУРОВА із творами Тараса Шевченка, виданими бурятською мовою.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ЄХАНУРОВ сьогодні відвідав Київський військовий ліцей ім. Івана Богуна з нагоди відзначення 65-ї річниці від заснування цього навчального закладу.

Міністр оборони привітав колектив ліцею із ювілеєм та від імені Президента – Верховного головнокомандувача Збройних сил України подарував навчальному закладу мікроавтобус.

Ю.ЄХАНУРОВ також відвідав урок української літератури, під час якого міністра ознайомили із дослідженням творчості Т.Шевченка. Ю.ЄХАНУРОВУ, зокрема, представили видання творів великого українського діяча, що були у різні роки видані бурятською мовою.

За словами вчительки української мови і літератури військового ліцею Оксани ФЕСЕНКО, бурятська, хоча і належить до монгольської мовної сім’ї, але фонетично є дуже співзвучною з українською.

У свою чергу Ю.ЄХАНУРОВ наголосив на важливості подальшого розвитку військових ліцеї в Україні, як первинної основи усієї системи військової освіти у державі.

Міністр оборони повідомив, що наступного року до ліцею надійде новітнє видання історії України, що грунтуватиметься на об’єктивному дослідженні минулого українського народу.

Ю.ЄХАНУРОВ також пообіцяв усім українським ліцеїстам з наступного року реалізувати ініціативу військового відомства з організації для них літніх таборів на території Дніпропетровській області, де дислокувалася Козацька січ.

“Нинішній губернатор Дніпропетровщини Віктор БОНДАР є також випускником Київського військового ліцею 1992 року. Сподіваюся на його підтримку в цій справі”, - зазначив Ю.ЄХАНУРОВ.