Японські бізнесмени закликають частіше займатися сексом

Найбільша ділова організація Японії Kendairen висловила занепокоєння з приводу того, що японські трудящі дуже мало займаються сексом, проводять мало часу з сім`єю і не заводять дітей, пише Bloomberg. Група веліла кожній з 1632 компаній, що входять до неї, проводити так звані "тижні сім`ї", коли співробітникам буде надано більше часу на домашні справи.

Занепокоєння Kendairen викликане тим, що після довгих робочих днів японці рідше займаються сексом і проводять менше часу з дітьми через втому. Один з наслідків цього - падіння народжуваності. За п`ять років у Японії на двох пенсіонерів буде тільки одна дитина. Тому в 2030 році кількість робочої сили в країні впаде на 16 відсотків порівняно з сьогоднішнім днем.

"Ви повинні повертатися додому раніше, - заявив президент нафтової компанії Nippon Oil Сіндзі Нісіо (Shinji Nishio), звертаючись до своїх підлеглих з приводу початку двотижневого "сімейного періоду". - Падіння народжуваності, старіння населення, відповідальність за виховання підростаючого покоління - це проблема і ваша теж, а не когось іншого. Я сподіваюся, в програмі візьмуть участь усі сімейні співробітники".

У Nippon Oil віднедавна заборонили працювати по вихідних, а щоб залишитися на роботі після сьомої вечора, необхідний дозвіл начальства.

2006 року робочий тиждень в Японії поступався за тривалістю лише південнокорейському і американському.

Лента.ру