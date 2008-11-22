На Чернігівщині затримали трьох фальшивомонетників

У Чернігівській області працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито трьох жителів міста Щорс, які виготовляли фальшиві гривні.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, за місцем проживання одного із зловмисників з використанням комп’ютерної техніки виготовлялись фальшиві грошові знаки номіналом 100 і 50 гривень. У ході проведення обшуків за місцем проживання правопорушників вилучено комп’ютерну техніку та 33 підроблені грошові купюри на загальну суму 1,65 тис. грн.

Органами слідства МВС України порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї) Кримінального кодексу України.