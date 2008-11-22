Газпром: $2,4 мільярди - борг України, а не РосУкрЕнерго

Оголошена російською стороною сума боргу України за газ у розмірі 2,4 млрд. дол. не пов`язана з діяльністю посередника - РосУкрЕнерго.

Про це сьогодні в прямому ефірі телеканалу "Вести" заявив прес-секретар голови правління ВАТ "Газпром" Сергій КУПРІЯНОВ, повідомляє власний кореспондент УНІАН у РФ.

За словами С.КУПРІЯНОВА, розбіжності в сумах заборгованості, які повідомили українська й російська сторони, пов`язані з методологією підрахунку.

"Річ у тому, що українська сторона говорить про вересень і жовтень. Ми рахуємо вже й поточні поставки - листопад закінчується, а це істотна сума. Плюс набігли пені і штрафи. Тобто, розбіжностей насправді в оцінці поточної заборгованості немає. Українська сторона говорить лише про прострочену заборгованість", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ доручив ВАТ «Газпром» стягнути з України борг за поставки газу з Росії в розмірі 2,4 млрд. дол. «Із боргом України потрібно остаточно визначитися й стягнути його або в добровільному порядку, або в примусовому. Так, як це встановлено чинним законодавством, і в рамках наших двосторонніх відносин», - заявив Д.МЕДВЕДЄВ на зустрічі з головою «Газпрому» Олексієм МІЛЛЕРОМ.

Проте в НАК "Нафтогаз України" заявили, що мають борги виключно перед компанією RosUkrEnergo, й сума цього боргу "з урахуванням усіх нюансів" становить близько 1,3 млрд. дол.

Також прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО сказала, що це "не борги уряду України, а борги компанії "РосУкренЕрго", які залишилися з попередніх періодів". "Уряд України "РосУкрЕнерго" нічого не винен", - сказала вона.

У свою чергу прес-секретар RosUkrEnergo Андрій КНУТОВ заявив, що борг НАК «Нафтогаз України» перед компанією становить 2,4 млрд. дол. «Інформація про розмір боргу перед компанією RosUkrEnergo, яку поширюють представники НАК «Нафтогаз України», не відповідає дійсності. Зазначена заборгованість України перешкоджає своєчасним і повним розрахункам компанії RosUkrEnergo AG перед «Газпромом»», – сказав він.