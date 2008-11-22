У Кіровограді маршрутчики почали відмовляти пільговикам у проїзді

У Кіровограді з початком дії збільшених штрафів за порушення правил дорожнього руху та у зв‘язку із забороною перевозити пасажирів, що їдуть стоячи, деякі водії маршрутних автобусів почали відмовляти у перевезенні пільговикам.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі по роботі зі ЗМІ виконкому міської ради.

Відмовляючись безкоштовно перевозити окремі, визначені законодавством України категорії громадян, перевізники пояснюють це рішенням міської влади Кіровограда.

Такий стан речей категорично спростовує директор Департаменту розвитку торгівлі, побутового обслуговування, транспорту та зв’язку міськради Микола ЦУКАНОВ. «Пільги на перевезення пасажирів у Кіровограді ніхто не відміняв. Такі обмеження не передбачені й діючим законодавством», - наголосив він.

М.ЦУКАНОВ зобов’язав усіх керівників автотранспортних підприємств Кіровограда забезпечити належне виконання умов договорів на перевезення пасажирів, а громадян закликав скаржитись у випадку порушення їхніх прав.