Погода на 23 - 27 листопада

Завтра у східній частині України, у Криму та Приазов’ї вночі та вранці спостерігатимуться складні погодні умови: сильний дощ з мокрим снігом, вітер 15-20 м/с, місцями пориви 25-30 м/с, вдень послаблення опадів та вітру, температура протягом доби 3-8° тепла.

У західних, північних та центральних областях невеликий сніг, слабка хуртовина, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, поривчстий. Зниження температури вночі до 2-7° морозу, вдень до 0-5° морозу, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

24-25 листопада - хмарно з проясненнями. У західних, північних, 25 листопада і в центральних областях опади (переважно невеликі) у вигляді мокрого снігу та дощу; на решті території без істотних опадів, лише вночі 24 листопада на південному сході та у Криму слабкий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південній частині 4-9° тепла; протягом 25 листопада в Україні, крім східних областей, підвищення температури на 3-5°. У Карпатах часом невеликий (вдень 25 листопада помірний) сніг, мокрий сніг; вночі 24 листопада без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Температура 24 листопада вночі 7-12°, вдень 4-9° морозу; 25 листопада вночі 4-9°, вдень 1-6° морозу.

26-27 листопада - без істотних опадів, лише у східних областях, в Криму та Приазов`ї невеликі опади, вдень переважно у вигляді дощу. Температура вночі 1-7° морозу, вдень від 2° морозу до 4° тепла; у південній частині вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 3-9° тепла, в Криму 7-12°.

У Києві та області у неділю очікується невеликий сніг, слабка хуртовина, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, поривчастий. Зниження температури по області вночі до 2-7° морозу, вдень до 0-5° морозу, в Києві вночі до 3-5° морозу, вдень до 0-2° морозу.

24-25 листопада - хмарно з проясненнями. Вночі 24 листопада невеликий сніг, вдень 25 листопада невеликий мокрий сніг та дощ; в решту часу без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° морозу; вдень 24 листопада від 2° морозу до 3° тепла, 25 листопада 1-6° тепла.

26-27 листопада - без істотних опадів. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у Києві вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.