В Запорізькій області оголошено штормове попередження.

За інформацією ГУ МНС в Запорізькій області, 22 і 23 листопада на території області очікується різке погіршення погодних умов.

Місцеві синоптики прогнозують сильні опади у вигляді дощу з переходом у сніг, посилення швидкості вітру в цілому по області до 15-20 м/с, а в акваторії Азовського моря - до 25-30 м/с.

Вони також прогнозують штормові явища в Азовському морі з висотою хвиль 15-25 дм.

МНС застерігає жителів регіону від виходу в море і попереджає про можливість виникнення через негоду надзвичайних ситуацій.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнень або виникнення НП на лініях електропередач, зв`язку, комунальних мережах, автодорогах і в приватному секторі", - попереджає МНС.