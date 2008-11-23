Українка зайняла друге місце на дитячому «Євробаченні» (фото)

10:28, 23 листопада 2008
Суспільство
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Перемогу здобуло тріо з Грузії

Перемогу на конкурсі дитячої пісні «Євробачення-2008» у кіпрському Лімасолі здобуло тріо «Бзікебі» («Оси») з Грузії, учасники якого одержали за пісню «Бзз...» 154 бали.

Як повідомляє «Газета.ру», друге місце на конкурсі зайняла виконавиця з України Вікторія ПЕТРИК (135 балів), третє - Егле ЮРГАІТІТЕ з Литви (103 бали).

Фото з сайту дитячого Євробачення

 

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